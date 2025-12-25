Γιορτινές στιγμές με την οικογένεια του Γκραντ για τον Χουάντσο (pic)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ περνάει όμορφες, χριστογεννιάτικες στιγμές με την οικογένεια του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν έχει κρύψει την αγάπη που έχει για τον Τζέριαν Γκραντ και την οικογένειά του. Ο Ισπανός φόργουορντ έχει τα παιδιά του συμπαίκτη του... σαν δικά του και πέρασε μαζί τους όμορφες, γιορτινές στιγμές.

Η Έμιλι Γκραντ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες και έγραψε: «Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει στις στιγμές που ο Θεός μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε… Στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, ριζωμένες στην αγάπη και τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Δείτε την ανάρτηση: