Ο ατζέντης του Λεμπρόν… επέλεξε τον Μάικλ Τζόρνταν - Το σχόλιο για τον Μπράιαντ

Ο ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, μίλησε για τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία και ανέφερε ποιον θα διάλεγε για διαφορετικές περιπτώσεις.

Υπάρχουν αρκετές απόψεις όσον αφορά τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία του μπάσκετ. Ωστόσο, τρία είναι τα ονόματα που ακούγονται πιο συχνά: Λεμπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπε Μπράιαντ.

Ο ατζέντης του «Βασιλιά», Ριτς Πολ, μίλησε στο «Game Over» podcast και τόνισε πως ο ίδιος δεν έχει μία ξεκάθαρη απάντηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος, καθώς θα διάλεγε τον παίκτη ανάλογα με την περίσταση.

«Αν ξεκινούσα μία ομάδα από την αρχή και ήθελα να πάρω κάποιον, θα έπαιρνα τον Λεμπρόν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Επίσης, αν θέλω κάποιον για το τελευταίο σουτ, και ξέρω πως τα στατιστικά του Λεμπρόν είναι εξαιρετικά και εδώ, θα διαλέξω τον Μάικλ Τζόρνταν. 100% επιλέγω τον Τζόρνταν» ανέφερε.

Και προσέθεσε: «Έχω τον Μπράιαντ στο Top-3 μου».