Οι τρεις ομάδες με τις οποίες συζητάνε οι Ουόριορς για trades - Ο παίκτης που θέλουν να δώσουν

Γνωστές έγιναν οι ομάδες με τις οποίες βρίσκονται σε επαφές οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για πιθανά trades αλλά και ο παίκτης που θέλουν να παραχωρήσουν.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλουν να βελτιώσουν σημαντικά το ρόστερ τους και αναμένεται να είναι αρκετά ενεργοί μέχρι το trade deadline του Φεβρουαρίου. Οι «Πολεμιστές» επιθυμούν να παραχωρήσουν τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, ο οποίος θα μπορεί να γίνει trade μετά τις 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το «ClutchPoints», οι «Πολεμιστές» έχουν ήδη αρχίσει τις συζητήσεις με ομάδες, ώστε να μάθουν ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Πιο συγκεκριμένα, έχουν έρθει σε επαφή με τους Μπρούκλιν Νετς, τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και τους Σικάγο Μπουλς.

Σημειώνεται πως οι Ουόριορς θέλουν να βελτιώσουν το frontcourt και να αποκτήσουν έναν αθλητικό ψηλό, που μπορεί να βοηθήσει στα ριμπάουντ και στην προστασία της ρακέτας.