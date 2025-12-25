Τα «Καλά Χριστούγεννα» του Παναθηναϊκού με την... μαγεία του glass floor (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα αρκετά όμορφο βίντεο και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στους «πράσινους» οπαδούς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο στα social media, με μία χιονονιφάδα να πέφτει στο glass floor και να μετατρέπεται σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στους οπαδούς της και η μέρα να είναι γεμάτη ζεστασιά και χαμόγελα.

«Καλά Χριστούγεννα, πράσινοι. Ας γιορτάσουμε και ας μοιραστούμε τις πιο σημαντικές στιγμές. Είθε αυτές οι μέρες να είναι γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα και ενότητα» ήταν η λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο.

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