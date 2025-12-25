Τα «Καλά Χριστούγεννα» του Παναθηναϊκού με την... μαγεία του glass floor (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο στα social media, με μία χιονονιφάδα να πέφτει στο glass floor και να μετατρέπεται σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στους οπαδούς της και η μέρα να είναι γεμάτη ζεστασιά και χαμόγελα.
«Καλά Χριστούγεννα, πράσινοι. Ας γιορτάσουμε και ας μοιραστούμε τις πιο σημαντικές στιγμές. Είθε αυτές οι μέρες να είναι γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα και ενότητα» ήταν η λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο.
Δείτε την ανάρτηση:
𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬, 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐬! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 25, 2025
Let’s celebrate and share the moments that matter the most.
May these days be filled with warmth, smiles, and togetherness. 💚#paobcaktor pic.twitter.com/1M4llHTWd1