Δυσκολεύει το trade του Ντέιβις: Πίστονς και Χοκς δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια κίνηση

Οι Ντάλας Μάβερικς θέλουν να παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις, όμως δύο ομάδες που ενδιαφέρονται δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια κίνηση.

Οι Ντάλας Μάβερικς πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους. Έτσι, είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις, καθώς μπαίνουν σε μία νέα εποχή, με τον Κούπερ Φλαγκ να είναι το κεντρικό πρόσωπο του οργανισμού.

Οι Ατλάντα Χοκς είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του «Φρύδια». Ωστόσο, σύμφωνα με το «ClutchPoints», δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια κίνηση ακόμα. Ο οργανισμός θέλει να παραχωρήσει τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και να αποκτήσει έναν ψηλό.

Βέβαια, δεν θέλει να δώσει τον Πορζίνγκις για τον Ντέιβις, ούτε να παραχωρήσει τα καλύτερά του assets για να αποκτήσει τον πρώην «Λιμνάνθρωπο». Έτσι, θα προσπαθήσει πρώτα να κάνει trade τον Λετονό και μετά να δει πως θα καταφέρει να ντύσει στα λευκά και μπλε τον Ντέιβις.

Την ίδια ώρα, πρέπει να σημειωθεί πως ούτε και οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για τον 32χρονο, παρά το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει.