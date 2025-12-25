Λεμπρόν: «Πάντα ξέρω πόσους πόντους έχω - Ποτέ δεν σκεφτόμουν ότι έπρεπε να συνεχίσω το σερί»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για το ιστορικό του ρεκόρ των 1.297 αγώνων με τουλάχιστον 10 πόντους, τονίζοντας πως ποτέ δεν το είχε στο μυαλό του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Mind The Game» podcast:

«Είμαι τύπος που πάει στον πάγκο και κοιτάω τα στατιστικά. Θέλω να ξέρω τα ποσοστά μου, μου αρέσει να είμαι αποδοτικός. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν ξέρω πόσους πόντους έχω σε κάθε σημείο του ματς, αλλά ποτέ δεν μπήκα σε ένα ματς κατά τη διάρκεια του ρεκόρ και σκεφτόμουν "ΟΚ, πρέπει να πετύχω 10 πόντους", "πρέπει να συνεχίσω το σερί".

Θα ήταν άδικο για εμένα και τον τρόπο που παίζω. Και φάνηκε και με τον τρόπο που τελείωσε το ρεκόρ το πώς παίζω από πάντα το παιχνίδι. Γνώριζα πως θα τελειώσει. Δεν είχα ρυθμό. Είχα μερικά σουτ στο ματς... Είχα ένα τρίποντο από την γωνία με το οποίο θα έφτανα τους 11 πόντους, βρήκε το στεφάνι, την μπασκέτα, το στεφάνι ξανά και βγήκε. Σκέφτηκα "ΟΚ, είναι τέτοια βραδιά".

Υπήρχαν μερικά ματς που παραλίγο να τελειώσει. Είχα μία σεζόν, δεν θυμάμαι αν ήταν το '21, το '22 ή ίσως το '20. Μετά την φούσκα έπαιζα κάποιο από το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας μου και γύρισε το πόδι μου όταν παίζαμε στην Ατλάντα. Κάθε φορά που γυρνάω το πόδι μου, έχω μία ρουτίνα. Σφίγγω τα παπούτσια μου και συνεχίζω. Έπαιξα λίγο με τον τραυματισμό. Έβαλα ένα τρίποντο και έφτασα τους 10 πόντους. Μετά άρχισε να καίει το πόδι μου και οριακά μπορούσα να τρέξω.

Ήμουν έξω για 4-5 εβδομάδες. Ήταν μία από τις στιγμές που θα μπορούσε εύκολα να τελειώσει το ρεκόρ. Και υπήρξαν και μερικές στιγμές ακόμα, αλλά αυτή μου έρχεται στο μυαλό».