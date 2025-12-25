Τέλος στις φήμες: Δεν κινδυνεύει ο Κένι Άτκινσον

Φήμες θέλανε τον Κένι Άτκινσον να βρίσκεται σε δύσκολη θέση στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν και μέχρι τώρα δεν έχουν ανταπεξέλθει στις προσδοκίες μετά την περσινή σεζόν. Έτσι, υπήρξε μία φήμη που ήθελε το μέλλον του Κένι Άτκινσον να μην είναι σίγουρο στον οργανισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «The Athletic», ο 58χρονος κόουτς δεν κινδυνεύει. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως μέσα στην ομάδα υπάρχει εκνευρισμός για την εικόνα του συνόλου στο παρκέ και οι προπονητές, οι παίκτες και η διοίκηση έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την κατάσταση.

Όμως, αυτά τα συναισθήματα δεν έχουν μετατραπεί σε... κίνδυνο για τον Κένι Άτκινσον, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο.