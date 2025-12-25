ΝΒΑ: Υποδέχονται τους Καβαλίερς οι Νικς - Στην Οκλαχόμα οι Σπερς

Χριστούγεννα σήμερα και φυσικά δεν μπορεί να λείπει η αγωνιστική δράση από το ΝΒΑ.
Στις 19:00 οι Νιου Γιορκ Νικς θα υποδεχθούν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον αγώνα να προβάλλεται στο Cosmote Sport 4. Ακόμη, οι πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, θα φιλοξενήσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς (21:30), με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 7.
Φυσικά, αγώνες θα υπάρχουν και τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12). Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα αναμετρηθούν με τους Ντάλας Μάβερικς (00:00, Cosmote Sport 4), οι Λος Άντζελες Λέικερς θα κοντραριστούν με τους Χιούστον Ρόκετς (03:00, Cosmote Sport 7) και οι Ντένβερ Νάγκετς θα αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (05:30, Cosmote Sport 4).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
25/12
19:00 Νικς - Καβαλίερς Cosmote Sport 4
21:30 Θάντερ - Σπερς Cosmote Sport 7
26/12
00:00 Ουόριορς - Μάβερικς Cosmote Sport 4
03:00 Λέικερς - Ρόκετς Cosmote Sport 7
05:30 Νάγκετς - Τίμπεργουλβς Cosmote Sport 4