ΝΒΑ: Υποδέχονται τους Καβαλίερς οι Νικς - Στην Οκλαχόμα οι Σπερς

Δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα στο ΝΒΑ, με τους Νικς και τους Θάντερ να υποδέχονται τους Καβαλίερς και τους Σπερς.

Χριστούγεννα σήμερα και φυσικά δεν μπορεί να λείπει η αγωνιστική δράση από το ΝΒΑ.

Στις 19:00 οι Νιου Γιορκ Νικς θα υποδεχθούν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον αγώνα να προβάλλεται στο Cosmote Sport 4. Ακόμη, οι πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, θα φιλοξενήσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς (21:30), με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 7.

Φυσικά, αγώνες θα υπάρχουν και τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12). Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα αναμετρηθούν με τους Ντάλας Μάβερικς (00:00, Cosmote Sport 4), οι Λος Άντζελες Λέικερς θα κοντραριστούν με τους Χιούστον Ρόκετς (03:00, Cosmote Sport 7) και οι Ντένβερ Νάγκετς θα αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (05:30, Cosmote Sport 4).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

25/12

19:00 Νικς - Καβαλίερς Cosmote Sport 4

21:30 Θάντερ - Σπερς Cosmote Sport 7

26/12

00:00 Ουόριορς - Μάβερικς Cosmote Sport 4

03:00 Λέικερς - Ρόκετς Cosmote Sport 7

05:30 Νάγκετς - Τίμπεργουλβς Cosmote Sport 4