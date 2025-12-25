Κιγνκς: Διαθέσιμος για ανταλλαγή ο Μονκ

Οι Σακραμέντο Κινγκς είναι «ανοιχτοί» στο να παραχωρήσουν τον Μαλίκ Μονκ, καθώς θέλουν αποκτήσουν πιο νέους και αθλητικούς παίκτες.

Ο Κρις Χέινς ανέφερε πως οι Σακραμέντο Κινγκς είναι έτοιμοι να... χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Μαλίνκ Μονκ, καθώς θέλουν να φτιάξουν ένα πιο νεανικό και αθλητικό ρόστερ.

«Ο Μαλίκ Μονκ δεν έχει θέση στο ροτέισον. Θα έχουν τον Κέον Έλις στη θέση του γκαρντ και πηγές με πληροφόρησαν πως ο Μονκ είναι διαθέσιμος για trade» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Και προσέθεσε: «Οι Κινγκς θέλουν να γίνουν νεότεροι και πιο αθλητικοί. Ο Μονκ παίζει σκληρά και είναι δυναμικός παίκτης, από τους καλύτερους έκτους παίκτες τη λίγκα, οπότε έχει μεγάλη αξία».