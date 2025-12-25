Πρόβλημα στους Νάγκετς: Στα «πιτς» ο Καμ Τζόνσον

Χωρίς τον Καμ Τζόνσον θα πορευτούν για ένα διάστημα οι Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στο γόνατο.

Στο παιχνίδι των Ντένβερ Νάγκετς με τους Ντάλας Μάβερικς, ο Καμ Τζόνσον έπεσε άτσαλα στο παρκέ και τραυματίστηκε στο γόνατο. Αρχικά, υπήρχαν φόβοι για σοβαροί ζημιά, όμως ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπάρχει δομική ζημιά, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Βέβαια, παρά το γεγονός πως αυτό ήταν το καλύτερο πιθανό σενάριο, ο 29χρονος θα μείνει και πάλι για ένα διάστημα στα «πιτς».

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει ενημέρωση για το πόσο θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.