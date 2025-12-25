Χαμόγελα στους Λέικερς: Αγωνίζεται ο Ντόντσιτς κόντρα στους Ρόκετς

Θετικά νέα για τους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να αγωνιστεί απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν για πρώτη φορά στη σεζόν back-to-back ήττες. Κοινός παράγοντας και στα δύο ματς; Η απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερσταρ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι του. Ο ίδιος τραυματισμός τον άφησε εκτός και από το ματς με τους Φοίνιξ Σανς.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Οι Λέικερς τον έχουν δηλώσεις ως αμφίβολο για την αναμέτρηση με τις «Ρουκέτες» αλλά σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN» ο Ντόντσιτς θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο 26χρονος φέτος σε 21 ματς και 36,6 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 34,1 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 8,8 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 0,5 μπλοκ.