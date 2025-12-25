Πάντερ: «Θέλω να μείνω στη Βαρκελώνη για πολλά χρόνια ακόμα»

Ο Κέβιν Πάντερ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα παραμονής στην Μπαρτσελόνα καθώς ξεκαθάρισε πως θέλει να μείνει στη Βαρκελώνη για πολλά χρόνια ακόμα.

O Κέβιν Πάντερ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπαρτσελόνα. Η ισπανική ομάδα έχει... αναγεννηθεί μετά την επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ και ένας από τους βασικότερους λόγους είναι οι εμφανίσεις του Αμερικανού.

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Φενερμπαχτσέ για την 18η αγωνιστική της Euroleague ο Πάντερ είχε 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28:24. Μετά τον αγώνα, δεν έκρυψε την αγάπη του για την Βαρκελώνη και έστειλε μήνυμα παραμονής.

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους ανέφερε: «Θέλω να μείνω στην Βαρκελώνη για πολλά ακόμη χρόνια. Εκατό τοις εκατό». Και συνέχισε: «Στη Βαρκελώνη βρήκα παρηγοριά και ενθάρρυνση. Μου αρέσει η πόλη, το κλίμα της και η ενέργειά της που μου θυμίζουν τη Νέα Υόρκη. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι παντού. Όλα είναι υπέροχα. Όταν έχεις την μπάλα, πρέπει να σουτάρεις ή να κάνεις κάτι να συμβεί. Δεν μπορείς να είσαι αδύναμος ή εκφοβισμένος, αυτή είναι η νοοτροπία μου».