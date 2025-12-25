Η συγκινητική ιστορία του Σακίλ Ο'Νιλ και το μάθημα που πήρε από τον πατέρα του (vid)

Ο Σακίλ Ο'Νιλ σε διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε αποκάλυψε μια συγκινητική ιστορία για τον λόγο που δείχνει τεράστια ευαισθησία για τους άστεγους.

Ο αγαθός γίγαντας ρωτήθηκε για το ευαίσθητο σημείο του και τον λόγο που προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν μεγάλη ανάγκη, με τον Σακίλ Ο'Νιλ να συγκινεί με την ιστορία του.

Αναλυτικά όσα είπε ο «Σακ»:

«Μια μέρα παίξαμε κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς, είχα ένα απαίσιο παιχνίδι. Ο πατέρας μου με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να πάω στο σπίτι. Μου είπε να είμαι εκεί στις 5:00 το πρωί.

Του είπα «τι λες;». «Αυτό που άκουσες», μου απάντησε. Πήγα στο σπίτι, ξύπνησα στις 5:00 και μπήκαμε στο αυτοκίνητο, οδηγούσαμε και όταν ο πατέρας μου δεν μιλάει, δεν μιλάς και εσύ.

Δεν μιλάς μέχρι να σου απευθύνει τον λόγο. Του είπα κάτι και νευρίασε. «Δεν μπορείς να χειριστείς την πίεση, θα σου δείξω ποια είναι η πίεση», μου είπε εμφανώς νευριασμένος.

Φτάνουμε κάτω από μια γέφυρα και ήταν μια άστεγη οικογένεια. Βλέπω το σκηνικό, κλείνει τα φώτα και καθόμαστε και περιμένουμε, πηγαίνει 5:30, 6:00, στις 6:30 ένας άντρας βγήκε από την σκηνή.

Ο πατέρας μου είπε αμέσως, «αυτή είναι η πίεση». Τότε η σύζυγος του βγήκε έξω με δύο μωρά. «Η πίεση είναι όταν δεν ξέρεις πότε θα έρθει η επόμενη στιγμή να φας.

Έχω βαρεθεί εσάς τους πλούσιους, κακομαθημένους αθλητές, να μην αποδίδετε καλά και να λέτε δεν μπορώ να χειριστώ την πίεση, δεν ξέρετε τι σημαίνει πίεση. Πληρώνεστε μετά από κάθε αγώνα».