Oυίντχορστ: «Αμφιβάλλω για το αν το NBA Europe θα έχει επιτυχία, να γίνει συνεργασία με την Euroleague»

O γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, Μπράιαν Ουίντχορστ τοποθετήθηκε αναφορικά με τα πλάνα του ΝΒΑ για επέκταση στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα αποτύχει αν δεν υπάρξει συνεργασία με την Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το NBA έχει εξειδικευτεί στο να διασκεδάζει το κοινό. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν στους αγώνες στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη πηγαίνουν στους αγώνες επειδή οι πατέρες τους και οι παππούδες τους ήταν οπαδοί μιας ομάδας.

Δεν πωλούνται αναψυκτικά σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει μια οθόνη για βίντεο, αλλά προβάλλουν τα replay. Κατά τη διάρκεια των time-out, η προσοχή δεν επικεντρώνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων. Είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Πιστεύω στην ικανότητα του NBA να δημιουργεί ένα εξαιρετικό προϊόν.

Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη στάση των Ευρωπαίων κι αν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν πολλά χρήματα. Αν ζεις στη Ρώμη, θα πληρώσεις την premium εκδοχή στο Zone ή στο Netflix για να δεις τον αγώνα Μάντσεστερ-Παρίσι; Και αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί το NBA. Το NBA βασίζεται στη συνολική δύναμη του πρωταθλήματος.

Μπορεί να κάνω λάθος. Και προφανώς το NBA έχει πετύχει πολλά, αλλά είμαι σκεπτικός ως προς το αν θα συμβεί αυτό (σσ. στην Ευρώπη). Θα ήθελα επίσης η νέα λίγκα να γίνει σε συνεργασία με την Euroleague. Φαίνεται, όμως ότι έρχεται σε αντίθεση με την Euroleague».