Η Euroleague θυμήθηκε την 45άρα του Βεζένκοφ κόντρα στην Μπάγερν (vid)

Η Euroleague κάνει αναδρομή στις καλύτερες στιγμές του 2025 και θυμήθηκε την τρομερή εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.
Τον Ιανουάριο στο ματς του Ολυμπιακού με τους Βαυαρούς, ο Βεζένκοφ είχε 45 πόντους με 10/10 δίποντα, 8/10 τρίποντα και 1/1 βολή.
Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον είχε αποσύρει από το ματς με 2:30 να απομένουν και έτσι δεν μπόρεσε να σπάσει το ρεκόρ του Χέις-Ντέιβις.
Δείτε την ανάρτηση:
Best moments of 2025 🗓️— EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2025
Sasha Vezenkov drops 45 points vs Bayern in January 🔥@Olympiacos_BC pic.twitter.com/4f3pJBufiK