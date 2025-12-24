Η Euroleague θυμήθηκε την 45άρα του Βεζένκοφ κόντρα στην Μπάγερν (vid)

Η Euroleague θέλει να κάνει αναδρομή στις καλύτερες στιγμές του 2025 και θυμήθηκε την 45άρα του Βεζένκοφ ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου.

Η Euroleague κάνει αναδρομή στις καλύτερες στιγμές του 2025 και θυμήθηκε την τρομερή εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Τον Ιανουάριο στο ματς του Ολυμπιακού με τους Βαυαρούς, ο Βεζένκοφ είχε 45 πόντους με 10/10 δίποντα, 8/10 τρίποντα και 1/1 βολή.

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον είχε αποσύρει από το ματς με 2:30 να απομένουν και έτσι δεν μπόρεσε να σπάσει το ρεκόρ του Χέις-Ντέιβις.

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