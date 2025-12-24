Ιφί: «Θα είμαι από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια»

Ο Ναντίρ Ιφί σε δηλώσεις του τόνισε πως τα επόμενα χρόνια θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης.

Η Παρί κατάφερε να πάρει μία μεγάλη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα επικρατώντας με 102-92. Πλέον, η γαλλική ομάδα έχει ρεκόρ 6-12 και βρίσκεται στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ναντί Ιφί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 17:52. Ο 23χρονος μίλησε στο «Arena Sport» και αναφέρθηκε στο ματς, ξεχωρίζοντας την άμυνα της ομάδας του.

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται το βραβείο του MVP, τόνισε πως για να το κατακτήσει θα πρέπει πρώτα να φέρει την Παρί στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακόμη, υπογράμμισε πως τα επόμενα χρόνια θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Μεγάλη νίκη και καλή εμφάνιση απέναντι σε μία ομάδα που παίζει εκπληκτικά από όταν ο Σάσα Ομπράντοβιτς έγινε προπονητής. Καλό ματς, ήμασταν τρομεροί στην άμυνα. Σκόραραν μόλις 58 πόντους στις τρεις πρώτες περιόδους, αυτό ήταν εκπληκτικό για εμάς».

Για το βραβείο του MVP: «Στο μέλλον, θα το κυνηγήσω. Θα είμαι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει κάθε εβδομάδα. Για να είμαι ο MVP, η ομάδα μου πρέπει να είναι πρώτη στη βαθμολογία, οπότε πρέπει να φροντίσω την ομάδα μου».

Για την ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι και αν θα έπαιζε ποτέ στη Σερβία: «Το βασικό για εμένα είναι το μπάσκετ, αγαπάω το παιχνίδι. Το κοινό είναι καταπληκτικό. Λατρεύω μία ατμόσφαιρα όπου και αν αυτή είναι και είναι ξεχωριστό να τους βλέπεις στο Βελιγράδι και να παίζεις αυτά τα ματς. Δεν έχω προτίμηση για τις ομάδες, και οι δύο είναι το ίδιο για εμένα γιατί παίζουν στο ίδιο γήπεδο και έχουν τον ίδιο αριθμό οπαδών στις κερκίδες. Φυσικά, θα έπαιζα, γιατί όχι; Και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλους στόχους και οπαδούς που περιμένουν πολλά από τους παίκτες και τις ομάδες. Θα ήταν μεγάλη πρόκληση για εμένα στο μέλλον».