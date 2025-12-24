Τα... μικρά δώρα που βρήκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο εκπλήξεων (vid)

Τα Χριστούγεννα απέχουν μόλις μία μέρα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τα... μικρά δώρα που βρήκαν οι παίκτες και το σταφ της ομάδας από το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο εκπλήξεων της Red Bull.
«Μία ομάδα. Ένα ημερολόγια. 24 μικρές στιγμές χριστουγεννιάτικης χαράς. Χάρη στην Red Bull, οι παίκτες μας και το σταφ άνοιξα το ημερολόγιο εκπλήξεων και ανακάλυψαν όσα περίμεναν μέσα. Χαμόγελα, αντιδράσεις και μία πραγματική γιορτινή στιγμή, που μοιραστήκαμε» ήταν το μήνυμα στην ανάρτηση.
Δείτε την ανάρτηση:
One team. One calendar. 24 small moments of Christmas joy! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 24, 2025
Thanks to @redbull, our players and staff got to open their Advent Calendars and discover what was waiting inside.
Smiles, reactions, and a true holiday moment, shared together. #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/qVXAi3iOmL