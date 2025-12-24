Τα... μικρά δώρα που βρήκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο εκπλήξεων (vid)

Οι παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού AKTOR είχαν μικρές εκπλήξεις από το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο εκπλήξεων της Red Bull.

Τα Χριστούγεννα απέχουν μόλις μία μέρα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τα... μικρά δώρα που βρήκαν οι παίκτες και το σταφ της ομάδας από το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο εκπλήξεων της Red Bull.

«Μία ομάδα. Ένα ημερολόγια. 24 μικρές στιγμές χριστουγεννιάτικης χαράς. Χάρη στην Red Bull, οι παίκτες μας και το σταφ άνοιξα το ημερολόγιο εκπλήξεων και ανακάλυψαν όσα περίμεναν μέσα. Χαμόγελα, αντιδράσεις και μία πραγματική γιορτινή στιγμή, που μοιραστήκαμε» ήταν το μήνυμα στην ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτηση: