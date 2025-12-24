Τα έβαλε με τους παίκτες του ο Ρέντικ: «Δεν παίζουν σκληρά - Ένας δεν ήξερε το σύστημα»

Μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Φοίνιξ Σανς, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του προς τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σκόραραν στις 13 πρώτες κατοχές τους στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαν 140 offensive rating. Είχαν 1.43 offensive rating όταν ήταν στο ζωγραφιστό. Οπότε, ήταν στο ζωγραφιστό σε κάθε κατοχή. Δεν καταφέραμε να τους κρατήσουμε μακριά από το ζωγραφιστό.

Δοκιμάσαμε τη ζώνη και είχαν lay-up και ελεύθερα τρίποντα. Δεν ξέρω γιατί μαρκάραμε τον Μαρκ Ουίλιαμς στη γραμμή του τριπόντου.

Είχαμε έναν παίκτης την άλλη μέρα που δεν είχε παίξει αρκετά και δεν ήξερε τι είναι το "flood" στη μέση του αγώνα. Μπορούμε να βελτιωθούμε αρκετά ακόμα.

Μπορείς να κάνεις παρακάμψεις ή να κάνεις τη δύσκολη δουλειά, μπορείς να προσπαθήσεις ή όχι, μπορείς να τρέξεις να μαρκάρεις ή όχι. Είναι επιλογή. Είναι ανθρώπινη φύση. Κάνουμε εύκολες επιλογές γιατί είναι άνετο. Η άνεση δε νικάει»

Για το αν οι Λέικερς έχουν αρκετούς παίκτες που σταθερά παίζουν σκληρά: «Όχι».