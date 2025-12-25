Στη μεταγραφική λίστα των Μπακς ο Ουίγκινς

Οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να βελτιωθούν μέσω trade και έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον Άντριου Ουίγκινς.

Ενόψει του trade deadline, οι ομάδες του ΝΒΑ ψάχνουν τρόπους ώστε να βελτιώσουν τα ρόστερ τους. Οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να είναι ενεργοί στην αγορά, ώστε να φτιάξουν μία ομάδα δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Όπως ανέφερε ο Μπρετ Σίγκελ του «ClutchPoints», ο Άντριου Ουίγκινς βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Μπακς. Τα «Ελάφια» είχαν ενδιαφερθεί και το καλοκαίρι για την απόκτησή του και μένει να φανεί αν θα καταφέρουν τελικά να τον αποκτήσουν.

Από την πλευρά τους, οι Μαϊάμι Χιτ δύσκολα θα παραχωρήσουν τον 30χρονο, εκτός αν λάβουν έναν παίκτη επιπέδου All-Star, όπως ο «Greek Freak».