Euroleague: «Έγραψε» ιστορία ο Μπάτλερ με την εμφάνισή του στην τέταρτη περίοδο κόντρα στην Παρί

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έκανε τρομερή εμφάνιση κόντρα στην Παρί και έτσι «έγραψε» ιστορία στην Euroleague.

Η Παρί κατάφερε να επικρατήσει με 102-92 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του, ο Τζάρεντ Μπάτλερ «έγραψε» ιστορία στη διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη περίοδο πέτυχε 22 πόντους και πρόκειται για τους περισσότερους που έχουν μπει σε μία περίοδο από όταν άρχισε να καταγράφεται η στατιστική από το 2007-08. Μόνο ο Κάρσεν Έντουαρντς έχει πετύχει περισσότερους στο παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρσι (26 πόντοι στην τρίτη περίοδο).

Συνολικά, ο Μπάτλερ πέτυχε 31 πόντους στο αγώνα. Πρόκειται για το season-high κάποιου παίκτη του Ερυθρού φέτος και για τη 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου. Ο Τζόρνταν Λόιντ το είχε καταφέρει το 2020-21 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ ο Λορένζο Μπράουν βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με 34 πόντους στο ματς με τον Ολυμπιακό το 2019-20.