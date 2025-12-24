«Μαγική» βραδιά στην Λεωφόρο με τους «Ρουλαλάδες»: «Τον ΠΑΟ μου τον αγαπώ» (vids)

Το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου το κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος» γέμισε από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι απόλαυσαν την συναυλία των «Ρουλαλάδων» για την ενίσχυση των τμημάτων ΑμεΑ του συλλόγου.

Αυτά τα κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του! Ημέρες εορτών, όπου οι περισσότεροι κανονίζουν επισκέψεις σε συγγενείς, φίλους ή και μικρές «αποδράσεις». Ημέρα που η μπασκετική ομάδα του συλλόγου έδινε ένα σημαντικό ματς στο Κάουνας, κόντρα στην Ζαλγκίρις. Ημέρα Τρίτη, που σημαίνει πως ο κόσμος δούλευε κανονικά...

Κι όμως, το βράδυ το κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος, ο ιστορικός «Τάφος του Ινδού» γέμισε από φίλους του Παναθηναϊκού όλων των ηλικιών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο «σπίτι» του συλλόγου για να απολαύσουν την συναυλία των «Ρουλαλάδων», ενός συγκροτήματος που δημιουργήθηκε από οπαδούς του «Τριφυλλιού».

Ο σκοπός άλλωστε ήταν ιερός, αφού τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ήταν για την ενίσχυση των τμημάτων ΑμεΑ του συλλόγου, με τον Παναθηναϊκό να δίνει τεράστια βάση σε αυτά και να καλλιεργεί πάρα πολλά αθλήματα για ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν την διέξοδο του αθλητισμού.

Μια υπέροχη βραδιά, η οποία σίγουρα θα μείνει στην μνήμη όσων επέλεξαν να παρευρεθούν στην Λεωφόρο...