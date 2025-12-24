Lakers' Corner: Για πρώτη φορά φέτος back-to-back ήττες

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν... εμφανίστηκαν κόντρα στους Φοίνιξ Σανς (132-108) και για πρώτη φορά φέτος γνώρισαν συνεχόμενες ήττες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Φοίνιξ Σανς και ήθελαν να τους κερδίσουν για ακόμη μία φορά, μετά το 116-114 στις 15/12. Ωστόσο, με τους Λούκα Ντόντσιτς, Ρούι Χατσιμούρα και Γκέιμπ Βίνσεντ εκτός, οι «Λιμνάνθρωποι» δεν τα κατάφεραν. Οι «Ήλιοι» είχαν τον έλεγχο το αγώνα σε όλη τη διάρκεια, προηγήθηκαν μέχρι και με 29 πόντους και επικράτησαν εύκολα με 132-108.

Το σύνολο του Ρέντικ από το συγκεκριμένο ματς πρέπει να κρατήσει την άμυνα του εμφάνιση. Και να μην την επαναλάβει ποτέ...

Οι εμφανίσεις των «Λιμνανθρώπων»

O Λεμπρόν Τζέιμς για ακόμη μία φορά ήταν από τους λίγους παίκτες που ξεχώρισαν. Ήταν εύστοχος και πήρε σωστές αποφάσεις με την μπάλα, τελειώνοντας τον αγώνα με 0 λάθη. Με το ματς να έχει κριθεί, δεν αγωνίστηκε στην τέταρτη περίοδο και έτσι θα είναι ξεκούραστος για το ματς με τους Χιούστον Ρόκετς. Τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (7/14 σουτ, 3/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 26 λεπτά.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια επιθετικά ήταν θετικός, όμως αμυντικά ήταν στόχος των Σανς και δεν κατάφερε να δυσκολέψει τους αντιπάλους του από το να σκοράρουν. Φάνηκε ότι είναι αργός και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα απέναντι σε πιο γρήγορους παίκτες. Πρέπει επιτέλους να έχει συνεπείς εμφανίσεις και στις δύο μεριές του παρκέ. Τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 29 λεπτά.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον επέστρεψε από τον τραυματισμό του και έδειξε να βρίσκεται σε καλή φόρμα επιθετικά. Έπαιρνε σωστά σουτ, όμως φάνηκε πως ακόμα ψάχνει τον ρυθμό του, καθώς αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα αμυντικά στον Μαρκ Ουίλιαμς. Τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27 λεπτά.

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν καλός, αλλά δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Οι υπόλοιποι Λέικερς δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν στην άμυνα και έτσι οι «Λιμνάνθρωποι» χρειάζονταν σκορ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το φόρτε του 31χρονου και έτσι δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 λάθος σε 30 λεπτά.

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ πήρε φανέλα βασικού και δεν μπόρεσε να ελέγξει τον ενθουσιασμό του. Πήρε αρκετά σουτ νωρίς και δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Αμυντικά δεν μπόρεσε ούτε εκεί να ξεχωρίσει και έδειξε πως πρέπει να έρχεται από τον πάγκο. Τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 28 λεπτά.

Ο Μαξ Κλέμπερ πήρε ελάχιστα λεπτά και δεν κατάφερε να ξεχωρίσει σε μία κακιά βραδιά για τους «Λιμνανθρώπους». Τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 9 λεπτά.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ είναι σαν τον Μάρκους Σμαρτ. Αμυντικά μπορεί να προσφέρει πράγματα, ωστόσο όταν η ομάδα χρειάζεται σκορ δεν είναι ο κατάλληλος παίκτης. τελείωσε τον αγώνα με 5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 20 λεπτά.

Ο Ντάλτον Κνεκτ έπαιξε όταν το ματς είχε ήδη κριθεί αλλά ούτε και τότε κατάφερε να προσφέρει κάτι. Τελείωσε τον αγώνα με 3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 14 λεπτά και φαίνεται πως οι μέρες του στα χρυσά και μωβ πλησιάζουν προς το τέλος τους.

Ο Αντού Τιέρο πήρε και αυτός λεπτά όταν το ματς είχε ουσιαστικά τελειώσει. Θετικό το ότι πήρε λεπτά από τον Ρέντικ. Τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 14 λεπτά.

Ο Τζάκσον Χέιζ αποχώρησε νωρίς από το ματς με ένα πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο και μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος για το επόμενο ματς. Τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 5 λεπτά.

Ο Όστιν Ριβς επέστρεψε από τον τραυματισμό του και δεν είχε θέση βασικού. Μπήκε από τον πάγκο και έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Πιθανότατα θα είναι έτοιμος για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Ρόκετς. Τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 22 πόντους.

Ο Μπρόνι Τζέιμς πάτησε το παρκέ αλλά ήταν σαν... να μην έπαιξε. Τελείωσε τον αγώνα με 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 10 λεπτά.

Ο Κρις Μάνον πήρε και αυτός χρόνο συμμετοχής από τον Ρέντικ. Τελείωσε τον αγώνα με 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 6 λεπτά.

Δεν υπάρχει χρόνος για στεναχώρια για τους Λέικερς, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με τους Χιούστον Ρόκετς (26/12, 03:00) και έπειτα το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ θα κοντραριστεί με τους Σακραμέντο Κινγκς (29/12, 04:30).