Η εκπληκτική εμφάνιση του Όσμαν κόντρα στην Ζαλγκίρις (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Τζέντι Όσμαν από τη νίκη του «τριφυλλιού» απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντραρίστηκε με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague στην «Zalgirio Arena». Οι «πράσινοι» δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά... μεταμορφώθηκαν στην επανάληψη και επικράτησαν με 92-85.

Ο Τζέντι Όσμαν ήταν καταπληκτικός και τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (5/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33:08. Έτσι, γνώρισε την αποθέωση από τον Ματίας Λεσόρ αλλά και από την Euroleague.

Μάλιστα, η Ευρωλίγκα δημοσίευσε και ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Τούρκου αστέρα από την αναμέτρηση.

Δείτε το βίντεο: