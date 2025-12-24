Λεσόρ και Euroleague αποθέωσαν τον MVP Όσμαν (pic)

Ο Τζέντι Όσμαν ήταν τρομερός στη νίκη του «τριφυλλιού» κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας και γνώρισε την αποθέωση τόσο από τον Ματίας Λεσόρ όσο και από την Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε την ανατροπή απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας και κατάφερε να επικρατήσει με 92-85. Ο Τζέντι Όσμαν ήταν κομβικός για αυτή τη μεγάλη νίκη, τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους (5/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ με 33:08.

Ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή του αποθέωσε τον Τούρκο συμπαίκτη του, γράφοντας: «Ο Τζέντι είναι στο Top-3 στην θέση του και δεν είναι τρίτος». Η Euroleague αναδημοσίευσε αυτό το post, τονίζοντας πως ο 30χρονος είναι... κακός άνθρωπος πρόσφατα.