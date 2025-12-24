ΝΒΑ: Ψάχνει τρόπους να αποθαρρύνει ομάδες από το να κάνουν tanking

Το ΝΒΑ ψάχνει τρόπους ώστε να αποθαρρύνει τις ομάδες από το να κάνουν tanking.

Αρκετές ομάδες του ΝΒΑ πολλές φορές αποφασίζουν να κάνουν tanking. Δηλαδή να χάνουν επίτηδες παιχνίδια ώστε να τερματίζουν χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα και να έχουν καλές πιθανότητες για να έχουν υψηλό pick στο draft.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «ESPN» η λίγκα θέλει να βρει τρόπους ώστε να αποθαρρύνει τις ομάδες από το να το κάνουν, με αφορμή το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων που ξέσπασε. Όπως αναφέρεται, το διοικητικό συμβόλαιο συναντήθηκε την Παρασκευή και παρουσίασε μερικές ιδέες για πιθανές αλλαγές των κανόνων όσον αφορά τα pick και γενικότερα το draft και τη λοταρία.

Δύο από τις αλλαγές που προτάθηκαν ήταν οι θέσεις στη λοταρία να «κλειδώνουν» μετά την πρώτη του Μαρτίου αλλά και να μην μπορεί κάποια ομάδα να βρίσκεται στο top-4 του draft για δύο συνεχόμενες χρονιές.