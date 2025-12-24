Ο Λέοναρντ πέτυχε 40+ πόντους για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια (vid)

Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν εκπληκτικός στη νίκη των Κλίπερς κόντρα στους Ρόκετς και πέτυχε 40+ πόντους για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αναμετρήθηκαν με τους Χιούστον Ρόκετς και πήραν τη νίκη με 128-108. Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ και τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους (season-high), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Έτσι, πέτυχε 40+ πόντους σε ένα παιχνίδια για πρώτη φορά μετά τις 8/12 του 2023. Τότε, οι Κλίπερς είχαν αναμετρηθεί με τους Γιούτα Τζαζ και ο «Claw» είχε 41 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 μπλοκ.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η έκτη φορά που πετυχαίνει 40+ πόντους με τη φανέλα των Κλίπερς, ενώ το έχει κάνει συνολικά εννέα φορές στην καριέρα του (δύο με τους Τορόντο Ράπτορτς και μία με τους Σαν Αντόνιο Σπερς).