Άρης Betsson: Ετοιμάζεται για την επιστροφή του ο Φορμπς μετά από 1,5 μήνα

Ο Άρης Betsson συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του σαββατιάτικου εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ (27/12, 16:00).

Παρά τις γιορτινές αυτές ημέρες, οι κιτρινόμαυροι θα έχουν καθημερινές προπονήσεις, τόσο σήμερα παραμονή, όσο και ανήμερα Χριστουγέννων. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς υπολογίζει πλέον σε όλους τους παίκτες του, καθώς επέστρεψε και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε και του στέρησε τη συμμετοχή στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας κόντρα στο Περιστέρι.

Μία ακόμα επιστροφή είναι αυτή του Μπριν Φορμπς. Ο Αμερικανός γκαρντ συμμετείχε χθες στο ομαδικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από καιρό, καθώς αντιμετώπιζε σχεδόν από την αρχή της χρονιάς πρόβλημα με το γόνατό του.

Ο Φορμπς δεν είναι δηλωμένος πλέον στο ρόστερ της GBL, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Ντανίλο Άντζουσιτς, ωστόσο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Eurocup, ως όγδοος ξένος. Το τελευταίο παιχνίδι του Αμερικανού άσου ήταν στις 11 Νοεμβρίου απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ και πλέον είναι πιθανό να πάρει μερικά λεπτά κόντρα στην Τσεντεβίτα στο προσεχές παιχνίδι της 30ης Δεκεμβρίου στο Παλέ, εφόσον κριθεί πως βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο κατάστασης.