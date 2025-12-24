Μασιούλις για Φρανσίσκο: «Δε θέλω να το σχολιάσω, θα το λύσουμε εσωτερικά»

Συνεχίζουν τα προβλήματα στην Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να έχει ένα επεισόδιο με τον Τόμας Μασιούλις.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στην έδρα της, με τους «πράσινους» να... γυρίζουν τούμπα το ματς στην επανάληψη.

Ο Τόμας Μασιούλις στο παρελθόν είχε αναφερθεί σε εσωτερικά προβλήματα της ομάδας και φαίνεται πως αυτά συνεχίζουν. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το ματς, ο κόουτς αναφέρθηκε στον Σιλβέν Φρανσίσκο και τόνισε πως πρόκειται για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. «Πρόκειται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο γκαρντ αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ, απάντησε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Θα το λύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα είμαστε καλύτεροι».