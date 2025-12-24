ΑΕΚ: «Ευτυχές, τροπαιοφόρο και ηλιόχαρο το 2026 που έρχεται» (pic)

Η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα για το 2026 και ευχήθηκε ένα ευτυχές αλλά και τροπαιοφόρο έτος.

Το δικό της μήνυμα έστειλε η ΑΕΚ για το 2026. Η Ένωση ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και φυσικά το νέο έτος να είναι ευτυχές αλλά και τροπαιοφόρο για όλα τα τμήματα του σωματείου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η οικογένεια της "Βασίλισσας" εύχεται σε όλους τους συνοπαδούς μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά για τις Άγιες Ημέρες.

Ευτυχές, τροπαιοφόρο και ηλιόχαρο το 2026 που έρχεται, για όλα τα Τμήματα του χιλιοενδόξου Σωματείου μας».