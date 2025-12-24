Έφτασε τις 100 συμμετοχές στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό ο Γκραντ (pic)

Ο Τζέριαν Γκραντ, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας, έφτασε τις 100 συμμετοχές στην Euroleague με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι «πράσινοι» έκαναν κακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην «επανάληψη»... πάτησαν το γκάζι και τελικά επικράτησαν με 92-85.

Αυτό το παιχνίδι ήταν σημαντικό για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, καθώς βελτίωσε το ρεκόρ του σε 12-6 και βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο, το ματς είχε ξεχωριστή σημασία και για τον Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε τους 100 αγώνες στην Euroleague με την πράσινη φανέλα. Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε σε 41 ματς, όπως και τη σεζόν 2024-25, ενώ φέτος έχει παίξει και στις 18 αναμετρήσεις.