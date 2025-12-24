Η ομιλία του Αταμάν μετά το μεγάλο «διπλό» κόντρα στην Ζαλγκίρις (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε τη σημασία της νίκης του «τριφυλλίου» απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας και υπογράμμισε πως όταν παίζουν καλά στην άμυνα οι «πράσινοι», τότε βρίσκουν λύσεις και στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας, κάνοντας τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, τονίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος.

«Καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να χάνεις με 15 πόντους και στη συνέχεια να γυρνάς το παιχνίδι. Όταν όμως παίζουμε άμυνα, βρίσκετε σκορ και στην επίθεση. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη. Γυρίσαμε το ματς. Πάμε» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το πόσες μέρες ρεπό θα δώσει στους παίκτες του, απάντησε: «Έχουμε δρόμο μπροστά μας» απάντησε ο κόουτς.

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