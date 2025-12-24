Υπέροχη κίνηση: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την φίλη της Ζαλγκίρις που ήθελε τη φανέλα του Ναν (pic)

Μία μικρή φίλη της Ζαλγκίρις ζήτησε τη φανέλα του Κέντρικ Ναν και ο Παναθηναϊκός AKTOR την ψάχνει ώστε να της την παραδώσει.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ζαλγκίρις Κάουνας ξεχώρισε μία μικρή φίλη των Λιθουανών. Πιο συγκεκριμένα, είχε σηκώσει ένα χαρτόνι και είχε γράψει: «Γεια, Κέντρικ Ναν είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης. Μπορώ να έχω τη φανέλα σου;».

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε στα social media την φωτογραφία της και ζήτησε από τους οπαδούς της Ζαλγκίρις να βοηθήσουν να βρεθεί η μικρή φίλαθλος, καθως ο Ναν έχει κάτι ξεχωριστό για εκείνη.

Δείτε την ανάρτηση: