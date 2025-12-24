Οι Πίστονς σκόρπισαν τους Κινγκς (vid)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν 136-127 των Σακραμέντο Κινγκς.

Ασταμάτητοι είναι οι Πίστονς, οι οποίοι πέρασαν νικηφόρα και από το Σακραμέντο, επικρατώντας 136-127 των Κινγκς, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους σε 24-6. Αντίθετα οι «βασιλιάδες» έχουν μείνει στο 7-23.

Με επιθετική πολυφωνία η ομάδα του Ντιτρόιτ πήρε τη νίκη, με τον Χάρις να έχει 24 πόντους, τον Κάνιγχαμ 23 πόντους και 14 ασίστ, ενώ ο Ντιούρεν σταμάτησε στους 23 πόντους, με 13 ριμπάουντ. Για τους Κινγκς πάλεψε ο ΝτεΡόζαν με 37 πόντους και ο Ουέστμπρουκ πρόσθεσε 27 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετοί για τη νίκη.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.