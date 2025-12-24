Οι Σπερς έδειξαν τα «δόντια» τους στους Θάντερ - Βαριά ήττα για τους Λέικερς

Οι Σαν Αντόνιο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες έδωσαν ένα καλό μάθημα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με το επιβλητικό 130-110.

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη τους στον ημιτελικό του NBA Cup οι Σπερς υποδέχθηκαν τους Θάντερ με τους Τεξανούς να παίρνουν ξανά τη νίκη, αυτή τη φορά με επιβλητικό τρόπο, δείχνοντας στους πρωταθλητές ότι φέτος υπάρχει ανταγωνισμός.

Ο Κέλντον Τζόνσον με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 22-7, ενώ για τους Θάντερ που έπεσαν 26-4 ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που είχε 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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Στο Φοίνιξ οι Σανς υποδέχθηκαν τους Λέικερς, με τους γηπεδούχους να στήνουν πάρτι απέναντι στους «Λιμνάνθρωπους», φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη με το επιβλητικό 132-108

Ο Μαρκ Ουίλιαμς με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ έκανε μεγάλη ζημιά στους Λέικερς στο «ζωγραφιστό», με τον Λεμπρόν Τζέιμς να διασώζεται από το «ναυάγιο» του LA έχοντας 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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