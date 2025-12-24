Οι «Λύκοι» αγριέψαν κόντρα στους Νικς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πήραν τη νίκη στο ντέρμπι με τους Νιου Γιορκ Νικς επικρατώντας με 115-104.

Οι γηπεδούχοι πήραν από το ξεκίνημα του αγώνα τα ηνία και άντεξαν μέχρι το φινάλε παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Νεοϋορκέζοι, με τους Τίμπεργουλβς να φτάνουν στην 20η νίκη τους (20-10 το ρεκόρ τους).

Οι Νικς που μετά την κατάκτηση του NBA Cup παρουσιάζουν κακό πρόσωπο, έπεσαν στο 20-9 και βλέπουν την πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας να απομακρύνεται.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 38 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 40 πόντους και 13 ριμπάουντ.

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