Οι Μάβερικς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Νάγκετς

Οι Ντάλας Μάβερικς μετά από μια τρομερή ματσάρα «λύγισαν» τους Ντένβερ Νάγκετς με 131-130.

Οι Μάβερικς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 41-27, όμως οι Νάγκετς βρήκαν τις απαντήσεις στη δεύτερη περίοδο και μείωσαν το σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας σε 103-103 μετατρέποντας την τέταρτη περίοδο σε θρίλερ με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για τη νίκη.

Στα κρίσιμα σημεία οι Τεξανοί, πήραν καλύτερες αποφάσεις, άντεξαν στην μεγάλη πίεση που άσκησαν οι Νάγκετς και πήραν μια μεγάλη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 12-19.

Ο Κούπερ Φλαγκ με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να ξεχωρίζει για τους Νάγκετς έχοντας 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

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