Οι Καβαλίερς ισοπέδωσαν τους Πέλικανς - Έφυγαν αλώβητοι από την Ατλάντα οι Μπουλς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς επικρατώντας με 141-118. Την ίδια ώρα οι Σικάγο Μπουλς πήραν μεγάλο διπλό στην έδρα των Ατλάντα Χοκς (123-126).

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς υποδέχθηκαν τους Πέλικανς, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι αφού κυριάρχησαν από την αρχή της αναμέτρησης και έφτασαν με άνεση στη νίκη με επιβλητικό σκορ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Ντέρικ Κουίν να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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Στην Ατλάντα, οι Χοκς φιλοξένησαν τους Μπουλς με τους «Ταύρους» να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται ξανά σε ανοδική πορεία, πανηγυρίζοντας ένα μεγάλο διπλό απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Ο Τζος Γκίντι με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 15 ασίστ ηγήθηκε για ακόμη έναν αγώνα των Μπουλς, ενώ για τους Χοκς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Τζόνσον που είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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