Επιτέλους νίκη για τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα επέστρεψαν στις νίκες, αλώνοντας την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς με 111-94.

Τα «Ελάφια» αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως έβγαλαν αντίδραση και έβαλαν τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα πανηγυρίζοντας την 12η νίκη τους την φετινή σεζόν.

Οι Μπακς κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Πέισερς, με τους γηπεδούχους να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο, όμως τα «Ελάφια» είχαν τις απαντήσεις.

Κορυφαίος των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση για τον πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά των Ιντιάνα Πέισερς, ξεχώρισε για ακόμη ένα ματς ο Πασκάλ Σιάκαμ, με τον Καμερουνέζο φόργουορντ να ολοκληρώνει το ματς με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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