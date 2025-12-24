Το πανόραμα της Εuroleague μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Λιθουανία

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 18ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μεγάλο διπλό στην έδρα της Ζαλγκίρις.

Το Τριφύλλι με αυτό το αποτέλεσμα βελτίωσε το ρεκόρ του στο 12-6 και παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/12

Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99

Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Μπαρτσελόνα 12-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Βαλένθια 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 10-7

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7. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

8. Ερυθρός Αστέρας 10-8

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8

10. Ολυμπιακός 9-7 *

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11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-9

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

15. Αναντολού Εφές 6-12

16. Παρτίζαν 6-11

17. Μπασκόνια 6-12

18. Παρί 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 7-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)

Τρίτη 30/12

Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30

Παρασκευή 2/1

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00