Το πανόραμα της Εuroleague μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Λιθουανία

Το Τριφύλλι με αυτό το αποτέλεσμα βελτίωσε το ρεκόρ του στο 12-6 και παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Τρίτη 23/12
Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71
Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81
Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99
Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92
Παρασκευή 26/12
19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
Βαθμολογία
1.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
2. Μπαρτσελόνα 12-6
3. Παναθηναϊκός 12-6
4. Βαλένθια 12-6
5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *
6. Μονακό 10-7
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7. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
8. Ερυθρός Αστέρας 10-8
9. Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8
10. Ολυμπιακός 9-7 *
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11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. Ντουμπάι 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-9
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
15. Αναντολού Εφές 6-12
16. Παρτίζαν 6-11
17. Μπασκόνια 6-12
18. Παρί 6-12
19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
20. Βιλερμπάν 7-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)
Τρίτη 30/12
Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05
Βιλερμπάν – Παρί 21:15
Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30
Παρασκευή 2/1
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00