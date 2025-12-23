Χαρούμενα Χριστούγεννα θα κάνει η Παρί, που έστησε πάρτι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας με το επιβλητικό 102-92

Οι Παριζιάνοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-18, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (51-46).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως η Παρί ήταν καταιγιστική, αφού έκανε επί μέρους 28-12 και εκτόξευσε την διαφορά στο +21 (79-58), με τους Σέρβους να προσπαθούν να συμμαζέψουν την κατάσταση στην τέταρτη περίοδο.

O Ερυθρός Αστέρας στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε επί μέρους 23-34, καταφέρνοντας απλά να ρίξει την διαφορά στους δέκα πόντους, με την Παρί να παίρνει μια πολύτιμη νίκη.

Ο Ναντίρ Ιφί με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Παριζιάνους, με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να ξεχωρίζει για τον Ερυθρό Αστέρα με 31 πόντους και 4 ασίστ.

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