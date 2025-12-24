Ναν στην «Magic Euroleague»: «Καλό χριστουγεννιάτικο δώρο η νίκη - Αυτό είπε ο Αταμάν στο ημίχρονο» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην «Magic Euroleague» μετά τη μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τακτική αλλαγή του Αταμάν στο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για το πώς αισθάνεται μετά το ματς: «Ήταν καλή νίκη για εμάς. Τους είπα πριν το ματς ότι θα είναι αγώνας με σερί. Αυτή η ομάδα κάνει σερί, ειδικά στην έδρα της. Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Βελτιώσαμε την άμυνά μας, παίξαμε επιθετικά στην μπάλα. Μεγάλη νίκη για εμάς. Ερχόμασταν από διαβολοβδομάδα, πήραμε εκτός έδρας νίκη πριν τα Χριστούγεννα. Καλό χριστουγεννιάτικο δώρο».

Για το τι είπε ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια: «Ότι έπρεπε να έχουμε και άλλους αμυντικούς στο πικ-εν-ρολ. Αυτό. Όταν το κάναμε αυτό, όταν παίξαμε με επαφές και πιο physical το γυρίσαμε».

Για την εμφάνισή του: «Προπονούμαι με σουτ στην προπόνηση. Προσπαθώ να βρω τον ρυθμό στον αγώνα. Χαίρομαι που κερδίσαμε».

Για τις δηλώσεις του Σορτς ότι η νίκη είναι... χριστουγεννιάτικο δώρο στον Κώστα Σλούκα: «Του ετοιμάσαμε ένα μεγάλο δώρο. Όχι μόνο τη νίκη, αλλά προσέχουμε ο ένας τον άλλον συνέχεια. Έχουμε περισσότερα δώρα».