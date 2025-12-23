Η Βαλένθια έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, κυρίως στο πρώτο μέρος, πήρε τον Ισπανικό εμφύλιο κόντρα στην Μπασκόνια (91-81) και συνεχίζει στα ψηλά, βλέποντας κορυφή.

Η Βαλένθια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης - κυρίως στο πρώτο μέρος - και πήρε τον Ισπανικό εμφύλιο κόντρα στην Μπασκόνια, επικρατώντας με 91-81.

Οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στο 12-6, παραμένοντας στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, ενώ από την άλλη οι Βάσκοι έπεσαν στο 6-12.

Ο Ματ Κοστέλο συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν, με τον πολύπειρο ψηλό να είναι πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους και 3/4τρ. Πολύ καλή εμφάνιση του Μοντέρο με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, διψήφιος και ο Κάμερον Τέιλορ με 16 πόντους.

Από την άλλη το τελευταίο απόκτημα των Βάσκων, Ομορίγι, ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Καμπαρό να συμπληρώνει 13 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Έλεγξε τον ρυθμό η Βαλένθια και πήρε προβάδισμα με τον Κοστέλο

Άστοχο ήταν το ξεκίνημα των δυο ομάδων, με τον Κοστέλο να ανοίγει το σκορ σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό, αλλά χαμηλό σκορ (3-3 στο 3’). Η Μπασκόνια μετρούσε ήδη 2/8 σουτ, με τον Χάουαρντ να αδυνατεί να βρει σκορ, την ώρα που οι παίκτες του Γκαλμπιάτι είχαν κάνει 4 λάθη σε 4’. Oι «νυχτερίδες» βρήκαν σκορ από τον Μουρ (5π.) για το +4 (14-10 στο 5’), με τον Κάμερον Τέιλορ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από βολές για το 20-14 στο 7’. Ο Κοστέλο είχε βρει το χέρι του από μακριά (12π. 2/3τρ.) με την ομάδα του Μαρτίνεθ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (27-19) ελέγχοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Πάτησε το γκάζι, άνοιξε τον ρυθμό και πήρε διψήφια διαφορά

Με 5-0 σερί μπήκε στο δεύτερο μέρος η Βαλένθια, φέρνοντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+13, 32-19). Οι παίκτες του Μαρτίνεθ εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (8/11τρ.), διατηρώντας το προβάδισμα τους σε υψηλά επίπεδα (+15, 38-23 στο 13’). Οι γηπεδούχοι είχαν φέρει στα μέτρα τους το παιχνίδι, «άνοιξαν» το γήπεδο, με τον Κάμερον Τέιλορ να δίνει ενέργεια και σκορ (9π.) για να εκτοξεύσει την διαφορά στο +21 (50-29 στο 15’). Η Μπασκόνια έβγαλε αντίδραση «έτρεξε» 10-0 σερί για μειώσει στο -11 (50-39 στο 18’), με την ομάδα του Μαρτίνεθ να χάνει την συγκέντρωση της στο επιθετικό κομμάτι, κλείνοντας ωστόσο το ημίχρονο με μια ασφαλή υπέρ της διαφορά (58-47).

Διατήρησε την διαφορά της η Βαλένθια, έβγαλε αντίδραση η Μπασκόνια

Κάμερον Τέιλορ και Κλεμέντ διαμόρφωσαν το 61-49 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Βαλένθια να ελέγχει τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα το προβάδισμα τους σε διψήφια επίπεδα (+18, 70-52 στο 24’). Η ομάδα του Μαρτίνεθ ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό του ματς, ανοίγοντας την διαφορά πάνω από τους 20π. (+22, 74-52 στο 26’). Η Μπασκόνια, όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο, αντέδρασε, έτρεξε 9-0 σερί για ροκανίσει την διαφορά στο -14 (73-61 στο 27’), με τον Ομορίγι να κάνει την διαφορά στην επίθεση (16π.). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Βαλένθια στο +11 (76-65), με τους Βάσκους να έχουν ανεβάσει την ένταση τους, ωστόσο η ομάδα του Γκαλμπίατι έπρεπε να βελτιώσει πολλά πράγματα.

Η Μπασκόνια έβαλε πίεση, η Βαλένθια άντεξε και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα

Με τρίποντο του Κούρουκς μπήκε η Μπασκόνια στο τελευταίο δεκάλεπτο, ρίχνοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα μετά από αρκετή ώρα (-8, 76-68), με την Βαλένθια να απαντά με ένα πολύ γρήγορο 4-0 (80-68 στο 32'). Οι παίκτες του Γκαλμπιάτι είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, έτρεξαν 6-0 σερί μειώνοντας στο -6 (80-74 στο 34'), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης (+10, 87-77 στο 37'). Το σύνολο του Μαρτίνεθ είχε πλέον καθαρίσει την υπόθεση νίκη, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μακάμπι, παραμένοντας στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 58-47, 76-65, 91-81.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης