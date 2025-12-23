Μήτογλου στη «Magic Euroleague»: «Βγάλαμε τρομερό χαρακτήρα και ενέργεια στην άμυνα» (vid)

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στη Magic Euroleague για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας και τα σημεία - κλειδιά του αγώνα.

Μιλώντας στην εκπομπή του SDNA και τον Χρήστο Μπούκουρα ο Έλληνας διεθνής ψηλός ανέφερε:

«Συγχαρητήρια σε όλους, είναι μια εξαιρετική νίκη, είναι δύσκολο να κερδίσεις εδώ. Βγάλαμε όλοι τρομερή ψυχολογία και τρομερό χαρακτήρα. Τα ριμπάουντ και η ενέργεια στην άμυνά μας ήταν αυτά που άλλαξαν το παιχνίδι και φυσικά τα μεγάλα σουτ που βάλαμε.

Έλεγαν ότι κερδίζαμε συνέχεια στο ΟΑΚΑ. Τώρα πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας, δεν θα επαναπαυτούμε, στόχος είναι να πάρουμε και άλλες νίκες».

Για τον Ολυμπιακό που είναι το επόμενο εντός έδρας ματς: «Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον αιώνιο αντίπαλό μας και πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ συγκεντρωμένοι ώστε να ξεκινήσει η χρονιά με θετικό βήμα».