Μασιούλις: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε - Καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός»

Ο Τόμας Μασιούλις, μετά την ήττα της Ζαλγκίρις Κάουνας από τον Παναθηναϊκό AKTOR, υπογράμμισε πως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του δεν έπαιξε καλά και άξιζε να χάσει το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας με μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τόμας Μασιούλις δεν έμεινε ικανοποιημένος από τους παίκτες του, τονίζοντας πως στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπαιξαν σαν ομάδα.

«Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν πολύ καλό. Τους αφήσαμε να σκοράρουν πολλούς πόντους. Πήραν πόντους που θα μπορούσαμε να σταματήσουμε με φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε σαν ομάδα και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, συγχαρητήρια σε αυτούς» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου.