Σορτς: «Με αυτή τη νοοτροπία μπορούμε να πετύχουμε πολλά - Ανυπομονώ για τον Ολυμπιακό»

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκού στο διπλό μέσα στο Κάουνας, γεμίζοντας το κενό του Κώστα Σλούκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 15 πόντους και 10 ασίστ με σημαντική συνεισφορά στη νίκη του «τριφυλλιού». «Ηταν μια μεγάλη ομαδική νίκη. Ολοι πρόσφεραν απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα και σε αυτό το περιβάλλον. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι με την ίδια αυτοπεποίθηση» είπε αρχικά ο Σορτς

Για την επιστροφή του Παναθηναϊκού από το -14: «Είναι μια διαδικασία ωρίμανσης. Είχαμε κάποιες σκληρές ήττες και μαθαίνουμε. Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο σήμερα, όμως δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε στο δεύτερο και πήραμε μια μεγάλη τόνωση αυτοπεποίθησης. Με αυτή τη νοοτροπία, αν τη δείχνουμε σε όλο το ματς, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Τα πάντα έχουν να κάνουν με το μυαλό. Με μια τέτοια ταλαντούχα ομάδα όπως η δική μας, πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Σήμερα τα έδωσα όλα. Και βλέπεις τι σου δίνει το κάθε παιχνίδι, Σβήνεις ότι έγινε και προχωράς».

Για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό γνώριζα την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι. Θα ξεκουραστούμε λίγο τώρα, έχουμε ένα ματς στην Ελλάδα και ελπίζω να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας κόντρα στον Ολυμπιακό».