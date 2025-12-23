Η «πράσινη» ανάρτηση μετά την ανατροπή κόντρα στην Ζαλγκίρις: «Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς» (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε να χάνει με -14 κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας, όμως στο δεύτερο ημίχρονο... ξύπνησε, έκανε τρομερή εμφάνιση και επικράτησε με 92-85.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε το τελικό σκορ του αγώνα, με τη λεζάντα: «Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς». Θυμίζουμε πως ο Τι Τζέι Σορτς είχε αναφέρει πως ήθελε να πάρει τη νίκη ως... χριστουγεννιάτικο δώρο στον Κώστα Σλούκα.
Δείτε την ανάρτηση:
SANTA CAME EARLY! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 23, 2025
Final Score ☘️@bczalgiris - #paobcaktor 85-92#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/d6rP0UtDcb