Η «πράσινη» ανάρτηση μετά την ανατροπή κόντρα στην Ζαλγκίρις: «Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς» (pic)

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανέφερε πως... ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς μετά την μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε να χάνει με -14 κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας, όμως στο δεύτερο ημίχρονο... ξύπνησε, έκανε τρομερή εμφάνιση και επικράτησε με 92-85.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε το τελικό σκορ του αγώνα, με τη λεζάντα: «Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς». Θυμίζουμε πως ο Τι Τζέι Σορτς είχε αναφέρει πως ήθελε να πάρει τη νίκη ως... χριστουγεννιάτικο δώρο στον Κώστα Σλούκα.

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