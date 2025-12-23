Αταμάν: «Ο Όσμαν έκανε απίθανο παιχνίδι, είναι εντυπωσιακή νίκη για εμάς»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν για την εμφάνιση του, σημειώνοντας πως ήταν μια εντυπωσιακή νίκη για την ομάδα.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τζέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου»