Όσμαν: «Ο κόουτς προσπάθησε να με ξυπνήσει στο ημίχρονο και τα κατάφερε»

Ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στη νίκη μέσα στο Κάουνας και ο ίδιος στις δηλώσεις του στάθηκε στον... παράγοντα Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και στο flash interview αναφέρθηκε στο πως ο προπονητής του, τού άλλαξε την ψυχολογία.

«Στο ημίχρονο ο κόουτς μου είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε. Έκανα κάποια λάθη και ο κόουτς έκανε καλή δουλειά και εγώ προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα και πήραμε μια σημαντική νίκη» είπε ο Όσμαν και συνέχισε:

«Η άμυνα ήταν το κλειδί που άλλαξε τα πάντα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά κάναμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση ο Σορτς, ο Ναν και ο Γκραντ έκαναν πολύ καλή δουλειά».

Για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας: «Εδώ είναι πάντα πολύ όμορφα να παίζεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Ζαλγκίρις, ήταν εξαιρετικοί».