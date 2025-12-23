ΕΣΑΚΕ: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Άρη Betsson

Πρόστιμο σε ΠΑΟΚ και Άρη Betsson επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα υβριστικά συνθήματα στα παιχνίδια με Πανιώνιο και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«43/23.12.2025 ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που διεξήχθη την 20.12.2025.

42/23.12.2025 ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 20.12.2025».