Παναθηναϊκός: Χωρίς Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ - Επιστροφή και στην Euroleague για Χολμς

Με τα γνωστά προβλήματα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι απέναντι στη Ζαλγκίρις. Εκτός ο Σλούκας, όπως και οι Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ. Επιστροφή στην 12άδα για τον Χολμς. Αποστολή στο Κάουνας.

Πέρα από την γνωστή απουσία του Σλούκα, που κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν έκοψε από την 12άδα τους Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ.

Επιστροφή και σε αποστολή στην Euroleague για τον Χολμς, που μετά τον Ηρακλή και την Stoiximan Greek Basketball League, θα παίξει και κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Φυσικά εκτός θα είναι τόσο ο Ματίας Λεσόρ, όσο και ο Γιάννης Κουζέλογλου, που δεν έχει ταξιδέψει στη Λιθουανία.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν